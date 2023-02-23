Tomasz Walczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Walczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Walczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Walczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Walczak 17 Ağustos 2005 tarihinde Płock şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Walczak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Tomasz Walczak'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Walczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Walczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomasz Walczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Walczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Escola V. U17

16 Temmuz 2021 yılında Wisla Plock II

7 Eylül 2021 yılında Wisla Plock

Tomasz Walczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Walczak şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Tomasz Walczak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polska U14 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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