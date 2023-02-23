Tomasz Wojcinowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Wojcinowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Wojcinowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Wojcinowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Wojcinowicz 12 Nisan 1996 tarihinde Białogard şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Wojcinowicz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Wojcinowicz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Tomasz Wojcinowicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tomasz Wojcinowicz'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Wojcinowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Wojcinowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomasz Wojcinowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Wojcinowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Arka Gdynia II

1 Ocak 2015 yılında Arka Gdynia

4 Ağustos 2016 yılında Drweca NML

30 Haziran 2017 yılında Arka Gdynia

24 Temmuz 2017 yılında Legionovia

30 Haziran 2018 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2019 yılında Ursus Warszawa

1 Temmuz 2019 yılında Gryf Wejherowo

9 Eylül 2019 yılında Wisla Sand.

12 Ocak 2021 yılında Hutnik Krakow

31 Ağustos 2021 yılında P. Niepolomice

Tomasz Wojcinowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Wojcinowicz şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Unia Białogard, Lech Poznań

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.