Tomasz Wojtowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Wojtowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Wojtowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Wojtowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Wojtowicz 19 Aralık 2003 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Wójtowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Wojtowicz Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tomasz Wojtowicz'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Wojtowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Wojtowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomasz Wojtowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Wojtowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ruch Chorzow

Tomasz Wojtowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Wojtowicz şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Tomasz Wojtowicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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