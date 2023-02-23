Tomasz Wozniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Wozniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Wozniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Wozniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Wozniak 7 Ocak 2002 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Dominik Woźniak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Wozniak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Tomasz Wozniak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 3 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Tomasz Wozniak'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Wozniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Wozniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomasz Wozniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Wozniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2018 yılında Genoa U17

1 Temmuz 2019 yılında Genoa U18

5 Ekim 2020 yılında SPAL U19

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Aralık 2021 yılında Gornik Leczna

Tomasz Wozniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Wozniak şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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