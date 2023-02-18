Tomaz Kepic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomaz Kepic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomaz Kepic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomaz Kepic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomaz Kepic 5 Kasım 2002 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Tomaž Kepic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomaz Kepic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Argon Sport yapmaktadır. Tomaz Kepic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomaz Kepic'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomaz Kepic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomaz Kepic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomaz Kepic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomaz Kepic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında ND Ilirija U19

1 Temmuz 2021 yılında ND Ilirija

6 Ocak 2023 yılında NK Brinje Grosuplje

Tomaz Kepic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomaz Kepic şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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