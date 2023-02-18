Tomaz Zakrajsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomaz Zakrajsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomaz Zakrajsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomaz Zakrajsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomaz Zakrajsek 24 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Tomaž Zakrajšek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomaz Zakrajsek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Tomaz Zakrajsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomaz Zakrajsek'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomaz Zakrajsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomaz Zakrajsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomaz Zakrajsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomaz Zakrajsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında NK Krsko

1 Şubat 2020 yılında Frauental

1 Ocak 2021 yılında NK Brezice 1919

15 Temmuz 2021 yılında NK Krka

23 Ocak 2023 yılında NK Krsko

Tomaz Zakrajsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomaz Zakrajsek şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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