Tombul kedi uçağa alınmayınca sahibi başka kediyi tarttırdı

Letonya'da kedisi şişman diye uçağa alınmayan Mikhail Galkin, başka kediyi tarttırarak kediyi uçağa sokmayı başardı.

Letonya'nın başkenti Riga'dan Moskova'ya uçakla gitmek isteyen kişinin kedisi şişman diye uçağa alınmayınca kedi sahibi başka bir plan yaparak uçuşunu gerçekleştirdi. Rusya'nın Vladivostok şehrinde yaşayan Mikhail Galkin, geçtiğimiz günlerde Letonya'nın başkenti Riga'ya kedisi Viktor ile gitti. Rusya'ya dönüş için havaalanına giden Galkin kedisini uçağa hazırladı. Biletleme ve bagaj kısmında kedisi tartılan Galkin'in kedisi 8 kilodan 2 kilo fazla çıktı. 10 kiloluk kedinin ancak bavul bagajında götürülebileceğini söyleyen havaalanı yetkilileri kediyi uçağa almadı. Kedinin sahibi ise kedisinin yanında uçması gerektiğini bagaj kısmında korktuğunu söyledi ancak havaalanı yetkililerini ikna edemedi. Bunun üzerinden durumu sosyal medyadan duyuran kedi sahibi birçok kişiden fikir aldı.

Viktor yerine Phoebe tarttırıldı

Sosyal medya kullanıcılarından biri havaalanında Viktor'a benzer başka kedinin tarttırılmasını önerince kedi sahibi Mikhail Galkin kedisine benzer başka kedi bularak havaalanında tarttırdı. Ardından o kediyi gerçek sahibine teslim ederek kendi kedisini kafesine koyarak koltuğuna geçti. Kedi sahibi bu ilginç kedi operasyonunun ardından koltuğunda bol bol fotoğraf çekerek paylaştı. Mikhail Galkin ile tombul kedisi Viktor'un uçak seyahati fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Kaynak: İHA