Tomer Altman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomer Altman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomer Altman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomer Altman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomer Altman 8 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da תומר אלטמן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomer Altman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Tomer Altman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomer Altman'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomer Altman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomer Altman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomer Altman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomer Altman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında M. Tel Aviv

2 Temmuz 2018 yılında Beitar TA Ramla

22 Ocak 2020 yılında M. Tel Aviv

23 Ocak 2020 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv

30 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2022 yılında Roda JC

1 Temmuz 2022 yılında H. Jerusalem

Tomer Altman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomer Altman şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomer Altman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Petah Tikva, Maccabi Tel Aviv

İsrail U21 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U17 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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