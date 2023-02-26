Tomer Amar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomer Amar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomer Amar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomer Amar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomer Amar 1 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da תומר עמר şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomer Amar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına - tarihinde katılmıştır. Tomer Amar'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomer Amar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomer Amar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomer Amar şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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