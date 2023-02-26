Tomer Amar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomer Amar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomer Amar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomer Amar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.