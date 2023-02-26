Tomer Hemed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomer Hemed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomer Hemed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomer Hemed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomer Hemed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomer Hemed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomer Hemed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomer Hemed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomer Hemed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomer Hemed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomer Hemed 2 Mayıs 1987 tarihinde Kiryat Tiv'on şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsrail,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da תומר חמד şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomer Hemed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomer Hemed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomer Hemed'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomer Hemed Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tomerhemed10

http://www.instagram.com/tomerhemed/

Tomer Hemed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomer Hemed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomer Hemed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomer Hemed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2007 yılında Maccabi Haifa

31 Ocak 2008 yılında Maccabi Herzliya

30 Haziran 2008 yılında Maccabi Haifa

10 Ağustos 2008 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2009 yılında Maccabi Haifa

3 Ağustos 2009 yılında M. Ahi Nazareth

30 Haziran 2010 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2011 yılında Mallorca

1 Temmuz 2014 yılında UD Almería

1 Temmuz 2015 yılında Brighton

23 Ağustos 2018 yılında QPR

31 Mayıs 2019 yılında Brighton

19 Ağustos 2019 yılında Charlton Ath

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

30 Kasım 2020 yılında Wellington P.

11 Temmuz 2021 yılında Western Sydney

3 Temmuz 2022 yılında H. Beer Sheva

Tomer Hemed kimdir

Tomer Hemed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomer Hemed şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Tomer Hemed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 10 numaralı formasıyla 4 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 17 gol atmıştır.

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Tomer Hemed nereli

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