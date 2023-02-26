Tomer Machluf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomer Machluf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomer Machluf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomer Machluf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomer Machluf 9 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da תומר מכלוף şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomer Machluf Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomer Machluf'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomer Machluf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomer Machluf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomer Machluf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomer Machluf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2019 yılında B TLV Bat Yam

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

5 Temmuz 2022 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Tomer Machluf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomer Machluf şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomer Machluf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail U21 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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