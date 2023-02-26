Tomer Yosefi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomer Yosefi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomer Yosefi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomer Yosefi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomer Yosefi 2 Şubat 1999 tarihinde Lehavim şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da תומר יוספי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomer Yosefi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomer Yosefi'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomer Yosefi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomer Yosefi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomer Yosefi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomer Yosefi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2019 yılında H. Beer Sheva

5 Ocak 2023 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2023 yılında H. Beer Sheva

Tomer Yosefi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomer Yosefi şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomer Yosefi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Beer Sheva

İsrail U21 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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