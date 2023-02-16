Tomeu Nadal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomeu Nadal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomeu Nadal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomeu Nadal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomeu Nadal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomeu Nadal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomeu Nadal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomeu Nadal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomeu Nadal 8 Şubat 1989 tarihinde Manacor şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Bartolomé Nadal Mesquida şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomeu Nadal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Tomeu Nadal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 6 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Tomeu Nadal'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomeu Nadal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tomnadal18

http://www.instagram.com/tomnadal18/

Tomeu Nadalboyu ve yaşı kaç

Tomeu Nadal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomeu Nadal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomeu Nadal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomeu Nadal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2011 yılında Getafe CF B

11 Temmuz 2013 yılında Gimnàstic

19 Şubat 2016 yılında Mallorca

1 Temmuz 2016 yılında Albacete

6 Ağu 2021 yılında Real Oviedo

Tomeu Nadal kimdir

Tomeu Nadal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomeu Nadal şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Tomeu Nadal nereli

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