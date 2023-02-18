Tomi Gobec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomi Gobec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomi Gobec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomi Gobec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomi Gobec 5 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomi Gobec Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomi Gobec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına - tarihinde katılmıştır. Tomi Gobec'nin NK Rogaska ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomi Gobec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomi Gobec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomi Gobec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomi Gobec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomi Gobec şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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