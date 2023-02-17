Tomi Horvat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomi Horvat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomi Horvat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomi Horvat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomi Horvat 24 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomi Horvat Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Tomi Horvat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomi Horvat'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomi Horvat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomi Horvat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomi Horvat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomi Horvat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NS Mura

1 Temmuz 2022 yılında Sturm Graz

Tomi Horvat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomi Horvat şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomi Horvat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Maribor

Slovenya takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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