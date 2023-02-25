Tomi Juric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomi Juric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomi Juric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomi Juric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomi Juric 22 Temmuz 1991 tarihinde Auburn, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomi Juric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomi Juric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomi Juric'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomi Juric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomijuric9/

Tomi Juric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomi Juric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomi Juric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomi Juric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2009 yılında C. Sesvete U19

1 Temmuz 2010 yılında Croatia Sesvete

15 Temmuz 2011 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2012 yılında Inter Zapresic

9 Şubat 2013 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2013 yılında Western Sydney

15 Ağustos 2015 yılında Roda JC

1 Temmuz 2016 yılında FC Luzern

27 Ağustos 2019 yılında CSKA-Sofia

26 Kasım 2020 yılında Adelaide United

14 Temmuz 2021 yılında Macarthur

1 Temmuz 2022 yılında Melbourne

Tomi Juric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomi Juric şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomi Juric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hurstville ZSC Zagreb (Sydney), NK Trnje Zagreb, NK Croatia Sesvete

Avustralya takımında 9 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 8 gol atmıştır.

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