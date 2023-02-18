Tomislav Baltic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Baltic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Baltic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Baltic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Baltic 13 Ekim 1992 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Baltić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Baltic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomislav Baltic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Baltic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Baltic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Baltic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Baltic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Baltic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında HNK Suhopolje

12 Ağu 2011 yılında NK Rudes

12 Şubat 2016 yılında NK Lucko

5 Temmuz 2017 yılında Stadtallendorf

12 Temmuz 2019 yılında RW Koblenz

21 Ağu 2020 yılında Cibalia

12 Temmuz 2021 yılında NK Sesvete

18 Temmuz 2022 yılında NK Vukovar 1991

Tomislav Baltic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Baltic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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