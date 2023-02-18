Tomislav Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Bozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomislav Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomislav Bozic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomislav Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Bozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Bozic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Bozic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Bozic 1 Kasım 1987 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Božić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Bozic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 5 PRO SPORT AGENCY yapmaktadır. Tomislav Bozic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tomislav Bozic'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Bozicboyu ve yaşı kaç

Tomislav Bozic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Bozic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomislav Bozic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Bozic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2007 yılında Siroki Brijeg

14 Ağu 2009 yılında HNK Suhopolje

5 Temmuz 2010 yılında Cibalia

19 Ağu 2011 yılında HNK Gorica

1 Ocak 2012 yılında Dukla Prag

9 Temmuz 2014 yılında Gornik Leczna

1 Temmuz 2016 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2017 yılında Miedz Legnica

19 Temmuz 2019 yılında Slaven Belupo

Tomislav Bozic kimdir

Tomislav Bozic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Bozic şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Tomislav Bozic nereli

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