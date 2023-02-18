Tomislav Dadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Dadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Dadic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Dadic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Dadic 2 Haziran 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Dadić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Dadic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomislav Dadic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Dadic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomislav Dadic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Dadic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Dadic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Dadic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2021 yılında NK Hrvace

14 Şubat 2022 yılında NK Dugopolje

3 Ağu 2022 yılında NK Jarun

Tomislav Dadic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Dadic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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