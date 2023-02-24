Tomislav Dadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Dadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Dadic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Dadic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Dadic 15 Aralık 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Dadić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Dadic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomislav Dadic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Dadic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Dadic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Dadic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Dadic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Dadic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2012 yılında Dugopolje U17

1 Temmuz 2014 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2015 yılında NK Dugopolje

19 Ağustos 2016 yılında NK Hrvace

30 Haziran 2017 yılında NK Dugopolje

14 Temmuz 2017 yılında NK Osijek II

19 Şubat 2018 yılında NK Hrvace

3 Ağustos 2018 yılında NK Dugopolje

9 Ağustos 2021 yılında NK Solin

1 Temmuz 2022 yılında HSK Posusje

Tomislav Dadic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Dadic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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