Tomislav Duka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Duka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Duka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Duka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Duka 7 Eylül 1992 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Duka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Tomislav Duka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 18 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Tomislav Duka'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Duka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Duka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Duka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Duka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2007 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2009 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2011 yılında RNK Split

10 Şubat 2012 yılında NK Kamen

30 Haziran 2012 yılında RNK Split

20 Ağustos 2012 yılında Zagora Unesic

30 Haziran 2013 yılında RNK Split

19 Ağustos 2013 yılında NK Imotski

30 Haziran 2014 yılında RNK Split

12 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj

16 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

24 Ocak 2020 yılında NK Istra

11 Eylül 2020 yılında Zagora Unesic

18 Mart 2021 yılında Zalgiris

Tomislav Duka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Duka şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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