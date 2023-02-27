Tomislav Duka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Duka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomislav Duka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomislav Duka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tomislav Duka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Duka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomislav Duka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Duka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Duka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Duka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Duka 7 Eylül 1992 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Duka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Tomislav Duka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 18 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Tomislav Duka'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Duka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Duka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomislav Duka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Duka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2007 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2009 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2011 yılında RNK Split

10 Şubat 2012 yılında NK Kamen

30 Haziran 2012 yılında RNK Split

20 Ağustos 2012 yılında Zagora Unesic

30 Haziran 2013 yılında RNK Split

19 Ağustos 2013 yılında NK Imotski

30 Haziran 2014 yılında RNK Split

12 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj

16 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

24 Ocak 2020 yılında NK Istra

11 Eylül 2020 yılında Zagora Unesic

18 Mart 2021 yılında Zalgiris

Tomislav Duka kimdir

Tomislav Duka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Duka şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomislav Duka nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Son Haberler
Martin Perveinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Perveinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Perveinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Perveinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shefit Shefiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shefit Shefiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shefit Shefiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shefit Shefiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulysse Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulysse Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulysse Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulysse Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kreshnik Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kreshnik Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kreshnik Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kreshnik Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi