Tomislav Duvnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Duvnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Duvnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Duvnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Duvnjak 5 Şubat 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Duvnjak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomislav Duvnjak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Duvnjak'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Duvnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Duvnjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Duvnjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Duvnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

21 Ocak 2020 yılında Din. Zagreb U19

1 Ağu 2020 yılında Din. Zagreb II

5 Temmuz 2022 yılında NK Istra

Tomislav Duvnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Duvnjak şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Tomislav Duvnjak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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