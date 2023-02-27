Tomislav Gomelt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Gomelt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomislav Gomelt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomislav Gomelt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomislav Gomelt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Gomelt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomislav Gomelt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Gomelt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Gomelt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Gomelt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Gomelt 7 Ocak 1995 tarihinde Sisak şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Gomelt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomislav Gomelt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tomislav Gomelt'nin NK Rudes ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Gomelt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Gomelt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomislav Gomelt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Gomelt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2007 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2010 yılında NK Zagreb U17

28 Ocak 2011 yılında HASK ZG U17

1 Temmuz 2012 yılında HASK Zagreb U19

28 Ocak 2013 yılında Tottenham U18

31 Ocak 2013 yılında RCD Espanyol B

30 Haziran 2013 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2013 yılında Tottenham

25 Temmuz 2013 yılında Royal Antwerp

30 Haziran 2014 yılında Tottenham

1 Eylül 2014 yılında Bari

30 Haziran 2015 yılında Tottenham

10 Temmuz 2015 yılında Bari

4 Eylül 2015 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2016 yılında Bari

5 Eylül 2016 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2017 yılında Bari

4 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka

31 Ocak 2018 yılında Lorca FC

30 Haziran 2018 yılında HNK Rijeka

19 Temmuz 2018 yılında FC Dinamo

21 Ocak 2019 yılında Crotone

18 Ocak 2021 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2022 yılında Suduva

16 Şubat 2023 yılında NK Rudes

Tomislav Gomelt kimdir

Tomislav Gomelt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Gomelt şuan NK Rudes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Sigesta Sisak (-2007), NK Zagreb (2007-2011), NK Hask Zagreb (2011-2013)

Tomislav Gomelt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomislav Gomelt nereli

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