Tomislav Gudelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Gudelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Gudelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Gudelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Gudelj 1 Mayıs 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Gudelj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Tomislav Gudelj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Gudelj'nin NK Rudes ile sözleşmesi 1 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Gudelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Gudelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Gudelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Gudelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hajduk U17

8 Ağu 2014 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2015 yılında RNK Split U19

15 Şubat 2016 yılında Croat. Zmijavci

26 Ocak 2022 yılında NK Rudes

Tomislav Gudelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Gudelj şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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