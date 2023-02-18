Tomislav Krizmanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Krizmanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Krizmanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Krizmanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Krizmanic 21 Nisan 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Krizmanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Krizmanic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Tomislav Krizmanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Krizmanic'nin NK Rudes ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Krizmanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Krizmanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Krizmanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Krizmanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2009 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U19

29 Nisan 2019 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

20 Temmuz 2022 yılında NK Rudes

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Tomislav Krizmanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Krizmanic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Tomislav Krizmanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U14 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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