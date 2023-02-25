Tomislav Mrcela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Mrcela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Mrcela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Mrcela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Mrcela 1 Ekim 1990 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Mrčela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Mrcela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nikola Mandic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Mrcela'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Mrcela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Mrcela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomislav Mrcela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Mrcela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2007 yılında RNK Split U19

29 Ağustos 2009 yılında NK Jadran KS

28 Ocak 2010 yılında Primorac 1929

13 Ağustos 2011 yılında NK Imotski

23 Ocak 2012 yılında RNK Split

10 Şubat 2012 yılında NK Imotski

31 Aralık 2012 yılında RNK Split

8 Şubat 2013 yılında HBDNK Mosor

5 Temmuz 2013 yılında Hrv Dragovoljac

1 Temmuz 2014 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2016 yılında Jeonnam Dragons

1 Temmuz 2018 yılında Perth Glory

23 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

22 Mart 2021 yılında Bengaluru FC

14 Eylül 2021 yılında SC East Bengal

17 Şubat 2022 yılında Western Sydney

Tomislav Mrcela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Mrcela şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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