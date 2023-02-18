Tomislav Saric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Saric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Saric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Saric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Saric 24 Haziran 1990 tarihinde Brezice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Šarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Saric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGAPE yapmaktadır. Tomislav Saric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomislav Saric'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomislav Saric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Saric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomislav Saric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Saric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2013 yılında Parma

30 Temmuz 2013 yılında Crotone

26 Ağu 2014 yılında Pistoiese

13 Ocak 2015 yılında Crotone

14 Ocak 2015 yılında Savoia

30 Haziran 2015 yılında Crotone

27 Temmuz 2015 yılında NK Osijek

30 Haziran 2016 yılında Crotone

11 Temmuz 2016 yılında RNK Split

2 Eylül 2016 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2018 yılında Riga

9 Haziran 2020 yılında RFS

27 Ocak 2023 yılında NK Jarun

Tomislav Saric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Saric şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomislav Saric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Inter Zapresic

Hırvatistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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