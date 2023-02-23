Tomislav Sorsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Sorsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Sorsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Sorsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Sorsa 11 Mayıs 1989 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Šorša şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Sorsa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomislav Sorsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Sorsa'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Sorsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Sorsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomislav Sorsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Sorsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında NK Osijek U17

20 Temmuz 2006 yılında NK Osijek

15 Ağustos 2008 yılında Karlovac 1919

30 Haziran 2009 yılında NK Osijek

5 Eylül 2016 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2017 yılında NK Osijek

2 Eylül 2020 yılında SC Gjilani

27 Temmuz 2022 yılında FC Brasov-SR

Tomislav Sorsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Sorsa şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomislav Sorsa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Osijek (2003-2006)

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 7 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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