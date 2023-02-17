Tomislav Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomislav Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomislav Tomic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomislav Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Tomic 16 Kasım 1990 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Tomić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Tomic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Tomislav Tomic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Tomic'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Tomicboyu ve yaşı kaç

Tomislav Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomislav Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Siroki Brijeg

1 Şubat 2010 yılında GOSK Gabela

30 Haziran 2012 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2012 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2015 yılında Skoda Xanthi

25 Ocak 2016 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2017 yılında NK Olimpija

6 Ağu 2020 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

16 Şubat 2022 yılında NK Celje

30 Haziran 2022 yılında NK Olimpija

1 Temmuz 2022 yılında NK Celje

Tomislav Tomic kimdir

Tomislav Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Tomic şuan NK Celje takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Siroki Brijeg

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Tomislav Tomic nereli

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