Tomislav Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Tomic 7 Mart 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Adolf Tomić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Tomic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomislav Tomic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Tomic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2014 yılında RNK Split U19

8 Ocak 2016 yılında RNK Split

18 Ağustos 2017 yılında NK Dugopolje

17 Ağustos 2018 yılında NK Hrvace

2 Ağustos 2019 yılında Croat. Zmijavci

11 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

Tomislav Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Tomic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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