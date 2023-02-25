Tomislav Uskok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Uskok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Uskok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Uskok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Uskok 22 Haziran 1991 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Uskok Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomislav Uskok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 11 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomislav Uskok'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Uskok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Uskok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Uskok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Uskok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Kasım 2015 yılında Central Coast

11 Nisan 2016 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2016 yılında Sydney United

23 Ocak 2020 yılında Western United

11 Temmuz 2021 yılında Macarthur

Tomislav Uskok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Uskok şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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