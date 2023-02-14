Tommaso Centinaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommaso Centinaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommaso Centinaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tommaso Centinaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tommaso Centinaro 1 Ekim 2002 tarihinde Como şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tommaso Centinaro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G&G13 Sport AG yapmaktadır. Tommaso Centinaro, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tommaso Centinaro'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tommaso Centinaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tommaso Centinaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tommaso Centinaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tommaso Centinaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Team Ticino U18

1 Temmuz 2020 yılında Team Ticino U21

15 Temmuz 2021 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2023 yılında FC Lugano II

Tommaso Centinaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tommaso Centinaro şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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