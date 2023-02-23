Tommi Jantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommi Jantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommi Jantti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tommi Jantti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tommi Jantti 7 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tommi Jantti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTHONY FINNIGAN T/A PLAYERS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tommi Jantti'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tommi Jantti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tommi Jantti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tommi Jantti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tommi Jantti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Klubi 04

1 Ocak 2019 yılında RoPS

12 Şubat 2021 yılında Klubi 04

13 Ocak 2022 yılında IF Gnistan

10 Ocak 2023 yılında FC Lahti

Tommi Jantti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tommi Jantti şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Tommi Jantti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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