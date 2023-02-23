Tommi Jyry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommi Jyry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommi Jyry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tommi Jyry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tommi Jyry 16 Ağustos 1999 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tommi Jyry Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Tommi Jyry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tommi Jyry'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tommi Jyry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tommi Jyry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tommi Jyry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tommi Jyry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2017 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2019 yılında KuPS

1 Ocak 2022 yılında FC Inter

Tommi Jyry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tommi Jyry şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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