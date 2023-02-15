Tommi Vaiho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommi Vaiho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tommi Vaiho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tommi Vaiho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tommi Vaiho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommi Vaiho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tommi Vaiho

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommi Vaiho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tommi Vaiho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tommi Vaiho 13 Eylül 1988 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç,Finlandiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tommi Mikael Vaiho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tommi Vaiho Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Tommi Vaiho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Tommi Vaiho'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tommi Vaiho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tommivaiho/

Tommi Vaihoboyu ve yaşı kaç

Tommi Vaiho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tommi Vaiho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Tommi Vaiho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tommi Vaiho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Djurgården

1 Ocak 2007 yılında Värtans IK

30 Haziran 2007 yılında Djurgården

1 Ocak 2008 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2008 yılında Djurgården

1 Ocak 2009 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2009 yılında Djurgården

23 Ocak 2013 yılında GAIS

8 Ocak 2017 yılında Djurgården

10 Şubat 2022 yılında Sirius

30 Kasım 2022 yılında Djurgården

Tommi Vaiho kimdir

Tommi Vaiho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tommi Vaiho şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Brommapojkarna, Djurgårdens IF (-2004)

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Tommi Vaiho nereli

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