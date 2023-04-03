Tommy Backwell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Backwell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tommy Backwell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tommy Backwell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.