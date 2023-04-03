Tommy Backwell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Backwell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommy Backwell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tommy Backwell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tommy Backwell 22 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tommy George Backwell şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tommy Backwell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bristol City U21 futbol takımında oynamaktadır. Bristol City U21 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tommy Backwell'nin Bristol City U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Tommy Backwell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tommy Backwell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Bristol U21
23 Temmuz 2022 yılında Bath City
1 Ocak 2023 yılında Bristol U21
Tommy Backwell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tommy Backwell şuan Bristol City U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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