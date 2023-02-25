Tommy Chamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Chamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommy Chamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tommy Chamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tommy Chamba 23 Ekim 2004 tarihinde Machala şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Tommy Leonardo Chamba Chenche şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tommy Chamba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vargas - SportCapital EC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tommy Chamba'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Tommy Chamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tommy Chamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tommy Chamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tommy Chamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Orense SC B

24 Ağustos 2021 yılında Orense

3 Ocak 2023 yılında CS Emelec

Tommy Chamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tommy Chamba şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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