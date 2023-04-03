Tomoaki Okubo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoaki Okubo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomoaki Okubo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomoaki Okubo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tomoaki Okubo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoaki Okubo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoaki Okubo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoaki Okubo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoaki Okubo 23 Temmuz 1998 tarihinde Tokyo, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大久保 智明 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoaki Okubo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Tomoaki Okubo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tomoaki Okubo'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomoaki Okubo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomo0723aki/

Tomoaki Okuboboyu ve yaşı kaç

Tomoaki Okubo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoaki Okubo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomoaki Okubo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoaki Okubo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Chuo University

9 Ağustos 2019 yılında Urawa Reds

31 Ocak 2020 yılında Chuo University

19 Mart 2020 yılında Urawa Reds

23 Ekim 2020 yılında Chuo University

1 Şubat 2021 yılında Urawa Reds

Tomoaki Okubo kimdir

Tomoaki Okubo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoaki Okubo şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Beetle Eleven, Tokyo Verdy (–2016), Chuo University (2017–2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomoaki Okubo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Alexandr Buzek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandr Buzek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandr Buzek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandr Buzek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dzhabrail Taramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhabrail Taramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dzhabrail Taramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhabrail Taramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonantan Villal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonantan Villal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonantan Villal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonantan Villal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Trnjanjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Trnjanjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Trnjanjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Trnjanjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor