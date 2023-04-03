Tomoaki Okubo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoaki Okubo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoaki Okubo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoaki Okubo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoaki Okubo 23 Temmuz 1998 tarihinde Tokyo, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大久保 智明 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoaki Okubo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Tomoaki Okubo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tomoaki Okubo'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomoaki Okubo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomo0723aki/

Tomoaki Okubo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoaki Okubo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomoaki Okubo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoaki Okubo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Chuo University

9 Ağustos 2019 yılında Urawa Reds

31 Ocak 2020 yılında Chuo University

19 Mart 2020 yılında Urawa Reds

23 Ekim 2020 yılında Chuo University

1 Şubat 2021 yılında Urawa Reds

Tomoaki Okubo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoaki Okubo şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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