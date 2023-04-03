Tomoharu Kamiyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoharu Kamiyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomoharu Kamiyama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomoharu Kamiyama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.