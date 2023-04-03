Tomoharu Kamiyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoharu Kamiyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoharu Kamiyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomoharu Kamiyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomoharu Kamiyama 13 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 神山 友陽 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomoharu Kamiyama Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Tomoharu Kamiyama'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomoharu Kamiyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomoharu Kamiyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomoharu Kamiyama şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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