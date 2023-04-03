Tomohiro Akehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomohiro Akehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomohiro Akehi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomohiro Akehi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomohiro Akehi 27 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 明比 友宏 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomohiro Akehi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Tomohiro Akehi'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomohiro Akehi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomohiro Akehi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2018 yılında Ritsumeikan Uni
Tomohiro Akehi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomohiro Akehi şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.
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