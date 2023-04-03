Tomohiro Akehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomohiro Akehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomohiro Akehi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomohiro Akehi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.