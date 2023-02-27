Tomoki Hayakawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Hayakawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoki Hayakawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoki Hayakawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoki Hayakawa 3 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 早川 友基 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoki Hayakawa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomoki Hayakawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tomoki Hayakawa'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomoki Hayakawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoki Hayakawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomoki Hayakawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoki Hayakawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2021 yılında Kashima Antlers

Tomoki Hayakawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoki Hayakawa şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yokohama F.Marinos, Toin Gakuen HS, Meiji University

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.