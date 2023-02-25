Tomoki İmai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki İmai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoki İmai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoki İmai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoki İmai 29 Kasım 1990 tarihinde Ichikawa, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 今井 智基 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoki İmai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Tomoki İmai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 11 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Tomoki İmai'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomoki İmai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mero1129_official/

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Tomoki İmai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoki İmai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomoki İmai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoki İmai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2009 yılında Chuo University

1 Şubat 2013 yılında Omiya Ardija

29 Haziran 2015 yılında Kashiwa Reysol

14 Ağustos 2018 yılında Matsumoto Yama.

11 Şubat 2020 yılında Western United

Tomoki İmai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoki İmai şuan Western United FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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