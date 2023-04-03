Tomoki Kamioka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Kamioka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoki Kamioka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomoki Kamioka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomoki Kamioka 30 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 上岡 朋樹 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomoki Kamioka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2017 tarihinde katılmıştır. Tomoki Kamioka'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomoki Kamioka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomoki Kamioka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2017 yılında Ritsumeikan Uni
Tomoki Kamioka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomoki Kamioka şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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