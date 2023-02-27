Tomoki Kondo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Kondo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoki Kondo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoki Kondo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoki Kondo 21 Mart 2001 tarihinde ---, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 近藤 友喜 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoki Kondo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tomoki Kondo'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomoki Kondo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoki Kondo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomoki Kondo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoki Kondo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Nihon Uni

18 Haziran 2021 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2022 yılında Nihon Uni

6 Mayıs 2022 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2023 yılında Nihon Uni

1 Şubat 2023 yılında Yokohama FC

Tomoki Kondo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoki Kondo şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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