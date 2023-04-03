Tomoki Shomura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Shomura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomoki Shomura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomoki Shomura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.