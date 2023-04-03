Tomoki Shomura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Shomura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoki Shomura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomoki Shomura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomoki Shomura 21 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 正村 友希 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomoki Shomura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Tomoki Shomura'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomoki Shomura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomoki Shomura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomoki Shomura şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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