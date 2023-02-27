Tomoki Tagawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Tagawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoki Tagawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoki Tagawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoki Tagawa 18 Eylül 2002 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田川 知樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoki Tagawa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS JAPAN yapmaktadır. Tomoki Tagawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kataller Toyama futbol takımında oynamaktadır. Kataller Toyama takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tomoki Tagawa'nin Kataller Toyama ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomoki Tagawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoki Tagawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomoki Tagawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoki Tagawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2020 yılında Yokohama F. M.

6 Ekim 2020 yılında Kokoku HS

1 Şubat 2021 yılında Yokohama F. M.

Tomoki Tagawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoki Tagawa şuan Kataller Toyama takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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