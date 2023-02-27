Tomoki Takamine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Takamine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomoki Takamine kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomoki Takamine ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tomoki Takamine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Takamine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomoki Takamine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Takamine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoki Takamine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoki Takamine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoki Takamine 29 Aralık 1997 tarihinde ---, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高嶺 朋樹 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoki Takamine Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NP&MR yapmaktadır. Tomoki Takamine, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomoki Takamine'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomoki Takamine Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tkmntmk/

Tomoki Takamine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoki Takamine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomoki Takamine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoki Takamine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Tsukuba Univ.

29 Mart 2019 yılında H. C. Sapporo

31 Ocak 2020 yılında Tsukuba Univ.

1 Şubat 2020 yılında H. C. Sapporo

9 Ocak 2023 yılında Kashiwa Reysol

Tomoki Takamine kimdir

Tomoki Takamine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoki Takamine şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomoki Takamine nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son Haberler
Jean Francis Bassene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Francis Bassene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jean Francis Bassene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Francis Bassene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tsuyoshi Ogashiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsuyoshi Ogashiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tsuyoshi Ogashiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsuyoshi Ogashiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Englaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Englaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Englaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Englaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takuro Kaneko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuro Kaneko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takuro Kaneko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuro Kaneko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi