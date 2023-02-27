Tomoki Takamine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Takamine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoki Takamine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoki Takamine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoki Takamine 29 Aralık 1997 tarihinde ---, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高嶺 朋樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoki Takamine Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NP&MR yapmaktadır. Tomoki Takamine, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomoki Takamine'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomoki Takamine Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tkmntmk/

Tomoki Takamine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoki Takamine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomoki Takamine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoki Takamine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Tsukuba Univ.

29 Mart 2019 yılında H. C. Sapporo

31 Ocak 2020 yılında Tsukuba Univ.

1 Şubat 2020 yılında H. C. Sapporo

9 Ocak 2023 yılında Kashiwa Reysol

Tomoki Takamine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoki Takamine şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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