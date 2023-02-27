Tomoya Fujii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya Fujii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoya Fujii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoya Fujii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoya Fujii 4 Aralık 1998 tarihinde Gifu, Gifu şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤井 智也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoya Fujii Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Tomoya Fujii, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomoya Fujii'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Tomoya Fujii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoya Fujii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomoya Fujii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoya Fujii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2020 yılında Sanf. Hiroshima

31 Ocak 2021 yılında Ritsumeikan Uni

1 Şubat 2021 yılında Sanf. Hiroshima

9 Ocak 2023 yılında Kashima Antlers

Tomoya Fujii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoya Fujii şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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