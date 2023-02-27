Tomoya İnukai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya İnukai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomoya İnukai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomoya İnukai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomoya İnukai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya İnukai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomoya İnukai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya İnukai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoya İnukai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoya İnukai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoya İnukai 12 Mayıs 1993 tarihinde Shizuoka, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 犬飼 智也 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoya İnukai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R4SE yapmaktadır. Tomoya İnukai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomoya İnukai'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomoya İnukai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomoya___inukai/

Tomoya İnukai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoya İnukai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomoya İnukai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoya İnukai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Shimizu S-Pulse

26 Haziran 2013 yılında Matsumoto Yama.

31 Ocak 2015 yılında Shimizu S-Pulse

6 Ocak 2018 yılında Kashima Antlers

9 Ocak 2022 yılında Urawa Reds

Tomoya İnukai kimdir

Tomoya İnukai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoya İnukai şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Tomoya İnukai nereli

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