Tomoya Koyamatsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya Koyamatsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomoya Koyamatsu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomoya Koyamatsu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tomoya Koyamatsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya Koyamatsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomoya Koyamatsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya Koyamatsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoya Koyamatsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoya Koyamatsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoya Koyamatsu 24 Nisan 1995 tarihinde Kumiyama, Kyoto şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小屋松 知哉 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoya Koyamatsu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NP&MR yapmaktadır. Tomoya Koyamatsu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomoya Koyamatsu'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomoya Koyamatsu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/koyamatsu_tomoya.official/

Tomoya Koyamatsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoya Koyamatsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomoya Koyamatsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoya Koyamatsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Nagoya Grampus

6 Ocak 2017 yılında Kyoto Sanga

4 Ocak 2020 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2022 yılında Kashiwa Reysol

Tomoya Koyamatsu kimdir

Tomoya Koyamatsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoya Koyamatsu şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tachibana High School

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomoya Koyamatsu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son Haberler
Jean Francis Bassene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Francis Bassene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jean Francis Bassene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Francis Bassene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tsuyoshi Ogashiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsuyoshi Ogashiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tsuyoshi Ogashiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsuyoshi Ogashiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Englaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Englaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Englaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Englaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takuro Kaneko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuro Kaneko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takuro Kaneko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuro Kaneko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi