Tomoya Koyamatsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya Koyamatsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoya Koyamatsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoya Koyamatsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoya Koyamatsu 24 Nisan 1995 tarihinde Kumiyama, Kyoto şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小屋松 知哉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoya Koyamatsu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NP&MR yapmaktadır. Tomoya Koyamatsu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomoya Koyamatsu'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomoya Koyamatsu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/koyamatsu_tomoya.official/

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Tomoya Koyamatsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoya Koyamatsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomoya Koyamatsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoya Koyamatsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Nagoya Grampus

6 Ocak 2017 yılında Kyoto Sanga

4 Ocak 2020 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2022 yılında Kashiwa Reysol

Tomoya Koyamatsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoya Koyamatsu şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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